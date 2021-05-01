Мясников серьезно напугал людей с большим количеством родинок

01.05.2021 | 11:08

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег людей, которые имеют на свое теле большое количество родинок.

По мнению специалиста, огромное число образований на коже может сигнализировать о развитии злокачественной опухоли.

"Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", - сообщил телеведущий.

Доктор призвал россиян внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Следует фотографировать родинки, чтобы наблюдать за ними в динамике. Необходимо посещать дерматолога

и стараться избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.

Ранее Мясников рассказал, что наиболее эффективными продуктами для защиты от рака являются брокколи, куркума и зеленый чай. Он также рекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин. По словам Мясникова, это вещество предотвращает образование некоторых злокачественных опухолей.