Полезное

Мясников серьезно напугал людей с большим количеством родинок

Печать

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег людей, которые имеют на свое теле большое количество родинок.

По мнению специалиста, огромное число образований на коже может сигнализировать о развитии злокачественной опухоли.

"Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", - сообщил телеведущий.

Доктор призвал россиян внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Следует фотографировать родинки, чтобы наблюдать за ними в динамике. Необходимо посещать дерматолога

и стараться избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.

Ранее Мясников рассказал, что наиболее эффективными продуктами для защиты от рака являются брокколи, куркума и зеленый чай. Он также рекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин. По словам Мясникова, это вещество предотвращает образование некоторых злокачественных опухолей.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте