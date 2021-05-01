Готовящаяся стать матерью звезда «Папиных дочек» ждет необычного малыша

01.05.2021 | 08:03

Создатель "Ледникового периода" Илья Авербух и звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова станут родителями. Супруги, разница в возрасте между которыми составляет 21 год, объявили о беременности актрисы в соцсетях.

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова высказалась о будущем их наследника. Она считает, что у звездной пары на свет появится необычный малыш. Она попыталась предсказать его судьбу. Многие поклонники считают, что ребенку актрисы и хореографа достанутся богатые гены от талантливых родителей. Таролог с ними согласна.

По мнению ясновидящей, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух очень гармоничная пара, несмотря на огромную разницу в возрасте. Она заявила, что у отпрыска знаменитостей будет боевой, экспрессивный характер. Абравитова посоветовала знаменитостям направлять свое чадо либо в творчество, либо в спорт.

Поскольку энергии у ребенка будет много, управиться с малышом, по мнению таролога, "будет крайне тяжело семи нянюшкам". Абравитова полагает, что наследника Елизаветы Арзамасовой ожидает блестящая судьба, передает Пятый канал. Она заявила, что у наследника звезд будет масса талантов.

Напомним, ранее Елизавета Арзамасова сообщила о том, что беременна. Для мужа актрисы малыш от артистки станет вторым ребенком. У Ильи Авербуха есть 16-летний сын Мартин. Он родился в браке фигуриста с коллегой Ириной Лобачевой.