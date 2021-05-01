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Газманова преждевременно поздравили с отцовством

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Старший сын певца Олега Газманова Родион принимает поздравления от поклонников.

Родиону Газманову 39 лет. По официальным данным, он никогда не был женат и не имеет детей. Хотя ходили слухи о том, что у него есть внебрачный ребенок, которого ему якобы родила участница шоу "Голос" Василина Краснослободцева. Однако сам Газманов опровергал эти данные.

До сегодняшнего дня Родион Газманов ничего не рассказывает о личной жизни. Поэтому новость от сына знаменитого певца еще больше взбудоражила и потрясла фанатов звездной семьи.

В своем "Инстаграм" Родион Газманов опубликовал свежее фото, на котором предстал с крошечным сладко спящим младенцем на руках. Мужчина выглядел счастливым. Подписчики поздравили его с важным событием и пожелали крепкого здоровья малышу.

"Вам так идет!"; "Очень милое фото, ребеночек чудо!"; "Счастья и здоровья малышу!"; "Какие хорошенькие! Это такое счастье", – написали фолловеры.

Как выяснилось, Родион Газманов показал не своего ребенка. Он всего лишь стал крестным отцом.

Напомним, помимо романа с участницей "Голоса" Родиону Газманову приписывали роман с российской актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая сейчас замужем за Ильей Авербухом.

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Источник — dni.ru
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