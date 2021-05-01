Полезное

Еще одна известная певица обвинила Меладзе в домогательствах

Печать

Украинская исполнительница Ольга Полякова обвинила Константина Меладзе в домогательствах.

Знаменитость решила поддержать землячку и коллегу Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что некоторое время назад тоже подвергалась домогательствам продюсера и композитора.

Ольга Полякова отметила, что многие звезды осудили певицу за ее признание. "Я верю Ани Лорак, потому что сама получала такое предложение от того же человека", – поведала артистка.

Также она обратила внимание на то, что тема харассмента в нашем обществе, в отличие от Запада, не считается чем-то ужасным. Многие не видят ничего предосудительного в том, что мужчины с положением в обществе или большими деньгами предлагают женщинам интим в обмен на какие-либо блага или продвижение в карьере.

Ольга Полякова обратилась к Ани Лорак. Она посоветовала певице ни перед кем не оправдываться. "Ты ничего никому не должна", – сказала знаменитость.

Напомним, многие представители шоу-бизнеса ополчились на исполнительницу после того, как в шоу "Секрет на миллион" на НТВ она рассказала, что Константин Меладзе много лет назад якобы ее домогался. Отметим, что брат продюсера Валерий Меладзе резко опроверг заявления звезды, вступившись за родственника.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Домогательства, стало любимой темой СМИ.Скоро трудно будет найти как мужчину так и женщину, которые бы не домагались кого-либо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте