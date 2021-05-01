Еще одна известная певица обвинила Меладзе в домогательствах

01.05.2021 | 06:00

Украинская исполнительница Ольга Полякова обвинила Константина Меладзе в домогательствах.

Знаменитость решила поддержать землячку и коллегу Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что некоторое время назад тоже подвергалась домогательствам продюсера и композитора.

Ольга Полякова отметила, что многие звезды осудили певицу за ее признание. "Я верю Ани Лорак, потому что сама получала такое предложение от того же человека", – поведала артистка.

Также она обратила внимание на то, что тема харассмента в нашем обществе, в отличие от Запада, не считается чем-то ужасным. Многие не видят ничего предосудительного в том, что мужчины с положением в обществе или большими деньгами предлагают женщинам интим в обмен на какие-либо блага или продвижение в карьере.

Ольга Полякова обратилась к Ани Лорак. Она посоветовала певице ни перед кем не оправдываться. "Ты ничего никому не должна", – сказала знаменитость.

Напомним, многие представители шоу-бизнеса ополчились на исполнительницу после того, как в шоу "Секрет на миллион" на НТВ она рассказала, что Константин Меладзе много лет назад якобы ее домогался. Отметим, что брат продюсера Валерий Меладзе резко опроверг заявления звезды, вступившись за родственника.