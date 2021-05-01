Еще одна известная певица обвинила Меладзе в домогательствах

Украинская исполнительница Ольга Полякова обвинила Константина Меладзе в домогательствах.
Знаменитость решила поддержать землячку и коллегу Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что некоторое время назад тоже подвергалась домогательствам продюсера и композитора.
Ольга Полякова отметила, что многие звезды осудили певицу за ее признание. "Я верю Ани Лорак, потому что сама получала такое предложение от того же человека", – поведала артистка.
Также она обратила внимание на то, что тема харассмента в нашем обществе, в отличие от Запада, не считается чем-то ужасным. Многие не видят ничего предосудительного в том, что мужчины с положением в обществе или большими деньгами предлагают женщинам интим в обмен на какие-либо блага или продвижение в карьере.
Ольга Полякова обратилась к Ани Лорак. Она посоветовала певице ни перед кем не оправдываться. "Ты ничего никому не должна", – сказала знаменитость.
Напомним, многие представители шоу-бизнеса ополчились на исполнительницу после того, как в шоу "Секрет на миллион" на НТВ она рассказала, что Константин Меладзе много лет назад якобы ее домогался. Отметим, что брат продюсера Валерий Меладзе резко опроверг заявления звезды, вступившись за родственника.
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Домогательства, стало любимой темой СМИ.Скоро трудно будет найти как мужчину так и женщину, которые бы не домагались кого-либо.