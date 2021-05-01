Джанабаева и Меладзе проявили креатив при выборе имени для ребенка

01.05.2021 | 15:11

Стало известно, как Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе назвали новорожденного ребенка. Звездная пара проявила креативность.

Константин Меладзе стал гостем программы "Люди большого города", которая выходит на украинском канале Kyiv Live. В эфире передачи композитор поведал о жизни, творчестве и карьере, а также раскрыл маленькую тайну звездного брата и его популярной супруги.

12 апреля Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе дочь, распространив радостную весть на всю страну, но утаив от россиян интригующие моменты. Об имени малышки ходили только слухи: певица и ее муж не делали никаких заявлений о том, как назвали чадо. Константин Меладзе поставил точку в череде сплетен и выдал секрет.

"Я шестой раз дядя. Назвали Агата", — признался композитор, отвечая на вопросы телеведущего. Выбор певицы и продюсера отличается определенной изюминкой, поскольку в современное время девочек так нарекают нечасто. Считается, что Агата — это древнегреческое имя, которое в переводе означает "добрая" или "хорошая".

Напомним, Альбина Джанабаева рожала от звездного супруга три раза. Рожденная этой весной кроха стала украшением семейства Валерия Меладзе. Впервые певица подарила мужу ребенка в 2004 году, мальчика назвали Константином, как знаменитого дядю. Через десять лет после первых родов поп-дива произвела на свет наследника Луку.