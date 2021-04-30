«Зайка» Пугачева демонстративно не поздравила именинника Киркорова

30.04.2021 | 16:12

В пятницу 30 апреля Филипп Киркоров отмечает 54-летие.

Слухи о том, что между бывшими супругами не все гладко, появились больше года назад. Тогда многим показалось странным, что Примадонна не поздравила экс-возлюбленного с днем рождения публично. Раньше звезда не забывала опубликовать в личном блоге снимок Филиппа Киркорова и написать пару теплых строк.

Позднее выяснилось, что Алла Пугачева и вовсе отписалась от бывшего мужа в "Инстаграм". Также артисты стали избегать друг друга на публичных мероприятиях. Например, не так давно блогер Анастасия Ивлеева закатила вечеринку в честь дня рождения. На праздник звезда пригласила весь цвет российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.

Однако экс-супруги даже тут нашли способ не встретиться. Поп-король появился на мероприятии в самом начале, попозировал фотографам и ретировался спустя всего полчаса – аккурат перед приходом Примадонны с Максимом Галкиным.

30 апреля Филипп Киркоров отмечает день рождения, его поздравляют друзья, коллеги, поклонники, журналисты – короче говоря, все, кроме... Аллы Пугачевой. В соцсетях артистки нет ни слова по поводу 54-летия бывшего мужа, с которым они долгие годы дружили даже после развода.

Артисты предпочитают не комментировать причины, по которым перестали общаться. Например, Филипп Киркоров стремительно убегает, стоит журналисту лишь заикнуться на тему отношений с бывшей женой. Впрочем, отец певца уверяет, что в жизни его сына была только одна истинная любовь, и это Алла Пугачева.