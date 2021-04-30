Полезное

«Зайка» Пугачева демонстративно не поздравила именинника Киркорова

Печать

В пятницу 30 апреля Филипп Киркоров отмечает 54-летие.

Слухи о том, что между бывшими супругами не все гладко, появились больше года назад. Тогда многим показалось странным, что Примадонна не поздравила экс-возлюбленного с днем рождения публично. Раньше звезда не забывала опубликовать в личном блоге снимок Филиппа Киркорова и написать пару теплых строк.

Позднее выяснилось, что Алла Пугачева и вовсе отписалась от бывшего мужа в "Инстаграм". Также артисты стали избегать друг друга на публичных мероприятиях. Например, не так давно блогер Анастасия Ивлеева закатила вечеринку в честь дня рождения. На праздник звезда пригласила весь цвет российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.

Однако экс-супруги даже тут нашли способ не встретиться. Поп-король появился на мероприятии в самом начале, попозировал фотографам и ретировался спустя всего полчаса – аккурат перед приходом Примадонны с Максимом Галкиным.

30 апреля Филипп Киркоров отмечает день рождения, его поздравляют друзья, коллеги, поклонники, журналисты – короче говоря, все, кроме... Аллы Пугачевой. В соцсетях артистки нет ни слова по поводу 54-летия бывшего мужа, с которым они долгие годы дружили даже после развода.

Артисты предпочитают не комментировать причины, по которым перестали общаться. Например, Филипп Киркоров стремительно убегает, стоит журналисту лишь заикнуться на тему отношений с бывшей женой. Впрочем, отец певца уверяет, что в жизни его сына была только одна истинная любовь, и это Алла Пугачева.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте