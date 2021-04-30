Время не пощадило Дмитрия Маликова

30.04.2021 | 12:06

Дмитрий Маликов всегда восхищал публику способностью не меняться с годами, но теперь что-то пошло не так.

Накануне 51-летний певец и композитор опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новое фото, на котором он запечатлен в лифте. Несмотря на то, что лицо артиста полуприкрыто темными очками, Дмитрий Маликов показался поклонникам сильно изменившимся.

Фанаты заметили, что время не пощадило красавца-артиста и наложило на него свой отпечаток: "Постарел Димон..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Возраст берет свое", "Овал лица поплыл, пора что-то начинать делать", "Цвет волос ужасный, старит", "Что-то с волосами не то! Не узнала Вас!".

Многим подписчикам показалось, что артист осветлил волосы или они просто выгорели на солнце, к тому же, значительно поредели. Сам Маликов не стал отвечать на комментарии по поводу своей внешности. Ранее он признавался, что вполне философски относится к возрасту и не стремится всегда выглядеть мальчиком.

Как-то раз певец даже воспользовался специальной программой, которая преобразила его внешность, состарив. В свой день рождения мужчина поделился с подписчиками фото, на котором у него седые волосы и длинная седая борода. Тогда Маликов признался, что годы только украшают мужчину, впрочем далеко не все фолловерам понравилась такая естественная красота.