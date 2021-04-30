Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм и наркоманию

30.04.2021 | 11:22

Министерством здравоохранения РФ разработан новый приказ, выяснили журналисты издания «Ъ». Документ направлен на регуляцию процедуры получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Теперь всех кандидатов в водители в обязательном порядке направят сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон.

Если во время врачебной комиссии специалист заметит признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, то гражданину придется пройти дополнительное исследование. В документе не уточняется, что может насторожить врача.

Для водителей, которые лишились удостоверения на право управления транспортным средствами, процедура станет обязательной при возвращении прав.

В настоящий момент документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Действующий приказ № 344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

Минздрав пытается ввести такое тестирование с 2019 года. Но тогда инициатива застопорилась из-за анализа на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест) — специфического маркера, указывающего на наличие хронического заболевания. Выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10−13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до 3−5 тыс. руб.). Тогда инициативу раскритиковал президент РФ Владимир Путин. Он потребовал доработать закон.

Сейчас в новом документе нет формулировки CDT-тест. Вместо нее появился более общий термин — «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя».