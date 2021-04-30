«Просто за гранью»: Чурикова шокирована откровением Прокловой

30.04.2021 | 05:39

Артистка резко высказалась в адрес рассказавшей домогательствах и сексуальном насилии Елене Прокловой.

Инна Чурикова уверена, что 67-летней актрисе нужно было молчать о скандальных событиях своей юности. Она отметила, что сказанное Еленой Прокловой в программе "Секрет на миллион" на НТВ "просто за гранью".

Звезда театра и кино посоветовала Елене Прокловой быть впредь умнее и думать, прежде чем что-то говорить. Инна Чурикова убеждена, что то, о чем поведала актриса, говорят в храме, а не на телевидении.

Поступок коллеги знаменитость назвала некрасивым и безнравственным. Инна Чурикова отметила, что подобная тенденция выставлять свои интимные тайны напоказ актуальна на Западе. По мнению артистки, Елена Проклова сделала сенсационные заявления, чтобы привлечь к себе внимание.

Напомним, Елена Проклова рассказала о том, что кога ей было 15 лет, до нее домогался известный женатый актер. Звезда призналась, что у них завязались взрослые отношения. По словам артистки, мужчина заставлял ее заниматься с ним оральным сексом и трогал за интимные места. Знаменитость осудили многие представитель шоу-бизнеса и рядовые обыватели. Сама Елена Проклова на это лишь сказала, что каждый имеет право на свое мнение.