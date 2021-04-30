Полезное

«Нужно быть отморозками»: дочь тяжелобольной Заворотнюк возмутилась травлей матери

Печать

Анастасия Заворотнюк борется с раком уже не первый год.

Все это время артистка не выходит на связь с поклонниками, а родственники приняли решение не комментировать здоровье актрисы. Лишь иногда в личном блоге дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" появляются отрывочные сведения о самочувствии знаменитости.

Накануне Анна Заворотнюк подняла в личном блоге тему хейта в Сети. Девушка уточнила у подписчиков, позволяют ли они себе грубые высказывания в адрес публичных персон. Одна из поклонниц блогера заявила, что периодически вступает в перепалку с людьми, которые пишут гадости об Анастасии Заворотнюк.

Анна поблагодарила девушку за то, что та остро реагирует на несправедливость. "Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии – нужно быть настоящими отморозками", – заявила дочь онкобольной актрисы.

Напомним, ранее наследница Анастасии Заворотнюк в своем инстаграм-аккаунте поделилась переживаниями по поводу матери. Девушка отметила, что последние два года в ее жизни самые сложные. Она заявила, что ее достали журналисты, которые постоянно звонят и пытаются выяснить подробности о состоянии актрисы. По словам наследницы, она слишком уважает свою маму, чтобы рассказывать о ней подобные вещи.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте