Любовница Кончаловского 17 лет скрывала от режиссера их общую дочь

30.04.2021 | 06:27

Актриса Ирина Бразговка рассказала о романе с Андреем Кончаловским, который случился много лет назад. Она не держит зла на знаменитого режиссера.

Плодом любви мэтра кинематографа и юной артистки стала дочь Даша. С отцом девушка познакомилась в 17-летнем возрасте. До этого он не знал о том, что у него есть ребенок от Бразговки. Дарья поведала, что Андрей Кончаловский сразу ее принял и начал ей помогать.

41-летняя дочь режиссера отметила, что у нее никогда не было обид на родителя. К знаменитому отцу она привыкала постепенно. "Мне было сложно поверить во всю эту историю", – поделилась Дарья.

В программе "Мой герой" на ТВЦ Ирина Бразговка рассказала, что отношения с Андреем Кончаловским у них были непродолжительными, но бурными. Артистка и режиссер разошлись, но на тот момент она носила под сердцем его ребенка.

Сообщать о беременности возлюбленному Бразговка не стала, опасаясь осуждения с его стороны. У молодой артистки даже возникали мысли об аборте. Но она все же решила рожать. Близким же она наврала, что ее возлюбленный уехал в Израиль. К слову, они не знали, что девушка ждет ребенка от Андрея Кончаловского.