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Во время интервью с Анной Седоковой «всплыл» третий брат Меладзе

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Анна Седокова стала гостьей популярного шоу "Контакты". Во время диалога певицы с Антоном Шастуном выяснилось, что в телефоне дивы есть контакт "Гриша Меладзе". Имя крайне впечатлило ведущего, и он выдвинул предположение.

"О, это третий брат, и он стоит за всем", – заявил комик, рассмешив всех присутствующих. Он скорчил страшную гримасу и сообщил, что брат Валерия Меладзе точно выглядит так, поэтому его держат на цепи в подвале и никому не показывают.

"Они его скрывают", – продолжил смеяться собеседник Анны Седоковой. За кадром не прекращался громкий хохот. Ведущий сказал, что, наверняка, именно Гриша придумал песню "Текила любовь" и кричал братьям, чтобы они записывали.

В какой-то момент певице стало не по себе от насмешек над именем контакта, но Антон Шастун не останавливался. "Нет хита, выпускай Гришу", – кричал он. Веселье прервал звонок баскетболиста Андрея Кирилленко. Исполнительница успела рассказать, что "Гриша" не имеет никакого прямого отношения к семье. Молодой человек просто был ее подопечным и участвовал в шоу "Хочу к Меладзе".

Однако, как известно, в каждой шутке может оказаться и доля правды, а потому ситуация вызвала неоднозначный отклик в Сети. Некоторые пользователи всерьез задумались о существовании третьего брата Меладзе, о котором ранее никто не догадывался.

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Источник — dni.ru
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