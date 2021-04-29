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В Минтруде заявили об изменении порядка выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет

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Специалистами Министерства труда и социального развития подготовлен законопроект, который должен упростить процедуру обращения граждан за мерами поддержки.

Согласно тексту документа, Пенсионный фонд России (ПФР) с 2022 года будет наделен дополнительными полномочиями в рамках "социального казначейства".

В Минтруде предложили через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам, сообщили в пресс-службе ведомтсва.

"Начиная с 2022 года предлагается через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО", - указано в заявлении.

Это станет возможно благодаря сведениям из Федерального реестра инвалидов и информации, содержащейся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского союза автостраховщиков.

"Передача этих полномочий в ПФР позволит синхронизировать предоставление гражданам пенсий и других соцвыплат, избежать обращения граждан в различные инстанции, исключить временные и материальные затраты для них", - сообщили в пресс-службе министерства.

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