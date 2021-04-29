Суд вынес окончательный вердикт в деле по наследству Баталова

29.04.2021 | 07:55

Скандал с "украденным" наследством актера Алексея Баталова растянулся на долгие месяцы. И вот наконец в деле поставлена точка.

Все началось с того, что вдова Алексея Баталова заявила, что ее обокрали и присвоили ее имущество. Она обвинила в мошенничестве бывших когда-то друзьями актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина. Против парочки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц". Дело взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Суды по делу о наследстве Баталова начались весной этого года. Гитана и его больная ДЦП дочь Мария заявили, что они лишились недвижимости и денег. По договору ренты все это перешло к Наталье Дрожжиной. После разразившегося скандала Дрожжина подала встречный иск и хотела вернуть наследство Баталова обратно его семье, но суд настаивал на том, чтобы признать бумаги недействительными.

И вот наконец дело подошло к развязке. Замоскворецкий суд города Москвы признал все договоры пожизненной ренты, которые якобы оформляли родственники Алексея Баталова с Натальей Дрожжиной, недействительными и подписанными под влиянием обмана. Суд вынес решение в пользу семьи Алексея Баталова. Теперь следствию предстоит проверить, влияла ли каким-то образом Наталья Дрожжина на больную дочь и вдову актера. Об этом рассказала адвокат Татьяна Киреенко.

Теперь дочь Алексея Баталова Мария вновь владеет 1/3 доли в четырехкомнатной квартире в доме на набережной, мастерской Баталова, квартирой бабушки в 1-м Самотечном переулке. Напомним, она сдавала в аренду эту недвижимость и выручала с нее один миллион 200 тысяч рублей.