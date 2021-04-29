Россияне ждут во время Парада Победы пролета камеры через дуло внутрь танка

29.04.2021 | 16:04

В Москве началась подготовка к проведению парада Победы 9 мая. Первая репетиция парада пройдёт ночью 29 апреля.

Репетиция состоится на Красной площади. Несмотря на то, что она начнётся лишь в 22:00, уже с 17:30 будут перекрыты улицы, рядом с которыми будут проходить колонны военной техники. Движение будет ограничено в некоторых районах в центре, на западе и северо-западе столицы, передаёт RT.

Интернет-пользователи гадают, чем в этом году запомнятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. В прошлом году изюминкой парада стал эпизод, когда камера влетела в дуло танка, что позволило увидеть, что происходит внутри боевой машины. Многие россияне хотят повторения телевизионного трюка.

Секрет знаменитого и вызвавшего множество обсуждений в Сети кадра оказался прост. При внимательном просмотре отрывка становится заметно, что первая часть ролика – момент с самим залетом камеры в дуло танка – была создана при помощи компьютерной графики.

В дальнейшем незаметная склейка позволяет заглянуть внутрь танка. Судя по всему, эти кадры были сделаны во время генеральной репетиции парада Победы.