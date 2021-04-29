Раздраженная Климова покинула студию «Вечернего Урганта» не попрощавшись

29.04.2021 | 06:03

Актриса посетила шоу Ивана Урганта. Разговор Екатерины Климовой и шоумена не сложился.

В студию программы "Вечерний Ургант" Первого канала актриса пришла, чтобы рассказать о сериале "По законам военного времени" и спектакле "Казанова". Первый же вопрос Ивана Урганта вызвал у Екатерины Климовой возмущение.

Как оказалось, до съемок Екатерина Климова просила редакторов программы исключить из интервью тему церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Между тем Ургант начал беседу именно с этого.

Климовой пришлось признаться, что она, по сути, не присутствовала на открытии. Екатерина появилась на красной дорожке, покрутилась перед камерами и уехала домой. Звезду кино и сериалов ждали дети. Видимо, знаменитость хотела скрыть свое отсутствие, а шоумен ее разоблачил. Артистка обещала, что позднее посмотрит несколько фильмов с фестиваля.

Также Климова немного рассказала о наследниках. "О чем со мной говорить кроме детей?" – немного с досадой сказала она.

Разговор Климовой и Урганта явно не клеился, и зрители это заметили. Казалось, что звезды ждут не дождутся, когда интервью закончится. Когда встреча подошла к концу, Екатерина, получив из рук телеведущего букет, пустилась наутек из студии, даже не попрощавшись с шоуменом. Пользователи Сети отметили, что Иван был немного сконфужен происходящим и вел себя неестественно.

"Беседа не клеится. А Катька зачет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы заметили как Она ушла взяав цветы даже назад не повернулась чтобы попрощаться с Ургантом. А Урганту как бы стало не ловко...", "Очень красивая девушка. Но к программе серьезно подошла... Здесь все же шутки нужны, а она как на интервью))). Но красота спасет мир)", – рассуждают теперь интернет-пользователи.