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Переживающие за состояние Светличной врачи оставили актрису в больнице

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На днях Светлану Светличную экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. На связь вышел медик из этой больницы.

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная находится в неврологическом отделении Московской больницы имени Юдина. По данным врача, работающего в этом учреждении, она сейчас в состоянии средней степени тяжести. Медик попросил не представлять его по фамилии, пишет Teleprogramma.

Пока о выписке Светличной речи не идет, хотя ее сын ранее говорил, что скоро женщину выпишут. Это должно было произойти еще день назад, однако врачи, по всей видимости, опасаются за ее жизнь.

В прошлом году Светлана Светличная отпраздновала 80-летие. На тот момент у нее не было острых проблем со здоровьем. Актриса выглядела очень жизнерадостно.

Напомним, имя Светланы Светличной недавно было связано не только с культовой картиной "Бриллиантовая рука" и другими ролями, но и с любовными похождениями. В Сети ходили слухи, что у актрисы был роман с Прохором Шаляпиным и даже всплывали некоторые их совместные фотографии. Официального подтверждения этому не было, однако актриса никогда не отрицала, что любит красивых молодых мужчин.

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Источник — dni.ru
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