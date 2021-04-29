«Муж ее просто разул»: история драматичного развода Ольги Кабо

29.04.2021 | 14:50

Ольга Кабо отвоевала квартиру у кредиторов. Апелляцию актрисы рассмотрели в суде.

В минувшем году актриса Ольга Кабо развелась. Звезда кино и сериалов была замужем за миллионером Николаем Разгуляевым 12 лет. Как удалось выяснить журналистам, какое-то время назад супруг Кабо влез в долги.

К моменту расторжения брака кредиторы требовали от Разгуляева 360 миллионов рублей. Не так давно теперь уже бывшего супруга Ольги признали банкротом. "Муж ее просто раздел и разул", – говорила прессе подруга Ольги Кабо.

Разгуляев и Кабо делили совместно нажитое имущество через суд. Доля бизнесмена позднее должна уйти с молотка в счет погашения долгов. Кабо наняла адвоката, чтобы спасти столичную квартиру, которую пару лет назад купила на собственные средства, а также на сбережение старшей дочери. Часть денег для приобретения апартаментов Ольга брала в ипотеку.

Ранее Никулинский суд разделил спорную жилплощадь между Разгуляевым и Кабо. Актриса с этим решением не согласилась и подала апелляцию. Накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобу актрисы и оставил квартиру в ее собственности. По словам адвоката звезды кино, Татьяны Стукаловой, теперь кредиторы не смогут претендовать на эту недвижимость.

Защитница отметила, что Ольга Кабо и Николай Разгуляев сумели договориться и сохранить хорошие отношения. Актриса и бизнесмен действуют в интересах общего сына Виктора, которому уже восемь лет.