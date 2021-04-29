Любвеобильный 67-летний Глызин рассказал о внебрачных детях

29.04.2021 | 09:52

Музыкант Алексей Глызин был женат дважды. От второй супруги – чемпионки мира по художественной гимнастике Сании Глызиной – у певца есть двое сыновей. Но все это – только по официальной версии. О настоящем же положении дел артист рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами национальной музыкальной премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

Внебрачные дети у знаменитых людей – явление довольно частое. Так было с актером Спартаком Мишулиным, когда после его смерти вдруг объявился некий Тимур Еремеев. Правда, ДНК-экспертиза признала его самозванцем. Так было со светской львицей Аленой Кравец, которую вдруг стал называть мамой чужой ей парень. Так было с политиком Борисом Немцовым, у которого детей вне браков было множество.

Вероятно, скоро мы узнаем и про внебрачных детей музыканта Алексея Глызина, которого всегда считали секс-символом и главным ловеласом российской сцены. Правда, пока он говорит о них в шутку – держит интригу.

"Как у любого нормального жиголо, у меня всегда было много женщин, – смеется исполнитель. – Так что, уверен, после моей смерти проявятся и внебрачные дети. Иначе же очень скучно будет! Ушел человек, и не о чем будет поговорить, не о чем снять ток-шок, нечего обсудить!"

Пока же известно про двух взрослых сыновей 67-летнего певца – 45-летнего телережиссера программы "Дачный ответ" Алексея Глызина-младшего и 28-летнего музыканта Игоря Глызина, который часто играет на концертах и съемках знаменитого отца. Артист очень рад, что наследники носят его громкую фамилию. "Не думаю, что носи они другую фамилию, в жизни что-то бы кардинально изменилось, – считает он. – Конечно, сыновей постоянно со мной сравнивают, но я не думаю. что я такой ужасный папа и родство со мной надо скрывать".