Исчезнувшую после тяжелой болезни 86-летнюю Фрейндлих окружили заботой

29.04.2021 | 07:12

Звезда "Служебного романа" Алиса Фрейндлих в конце прошлого года заразилась коронавирусом. Она была госпитализирована в тяжелой форме и после выписки еще долго наблюдалась у врача.

На восстановление после коварного ковида у актрисы ушло много сил и времени. Оказалось, что ее организм был настолько истощен, что приступать к работе сразу ей было нельзя. Во время пневмонии она получила поражение легких 90% и мучилась от цитокинового шторма.

После выписки актриса словно исчезла куда-то, ее было не видно и не слышно. Она еще два месяца ездила в городскую поликлинику № 40 на Невском в Санкт-Петербурге, где наблюдаются многие актеры. Врачи Центра имени Соколова, где Фрейндлих лечилась, предупреждают ее, что у коронавируса могут быть отдаленные последствия, поэтому нужно беречься, ведь Алису Фрейндлих в общей сложности почти два месяца пытались привести в нормальное состояние. К счастью, все страшное позади, и она готова снова выйти на сцену.

В Большом драматическом театре уже началась продажа билетов на спектакль "Волнение", в котором Фрейндлих играет главную роль. Пьесу написал Илья Вырыпаев к 35-летию работы актрисы в театре, рассказали в пресс-службе БДТ.

В последнее время Алису Фрейндлих окружают заботой члены семьи и коллеги. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо, сказала директор Большого драматического театра Татьяна Архипова.