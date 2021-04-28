Внебрачный сын Крутого отказался от воспитавшего его отца

28.04.2021 | 10:56

Слухи о внебрачном сыне композитора появились несколько лет назад. Ситуация накаляется.

Оказалось, что тот самый молодой человек по имени Яков еще недавно носил фамилию "Мирошников". Лишь в 28 лет он стал "Крутым" и сменил отчество. Все эти годы Сергей Мирошников был убежден, что воспитывает родного сына. Он рассказал, что его супруга Ирина, была женщиной капризной и постоянно куда-то уходила во время конфликтов. После очередной ссоры мужчина обнаружил, что жена беременна. Сомнений у супруга возникли еще тогда, но гинекологи высчитали дату зачатия. Его убедили, что малыш – плод их любви.

Сергей хотел назвать ребенка в честь своего отца. Однако Ирина настояла на имени "Яков". Позднее выяснилось, что именно так звали настоящего деда ребенка. Пара прожила вместе еще пять лет. Он всегда занимался наследником: водил его в школу и на различные секции, устроил его в колледж, университет, купил машину и выселился из квартиры, чтобы позволить молодому человеку жить самостоятельно. Через пару дней после похорон Ирины сын рассказал "отцу", что уже много лет хранит тайну: его биологический папа – Игорь Крутой.

Мужчина не поверил Якову. Однако тот предоставил ему два ДНК-теста. Вскоре молодой человек сменил фамилию и прекратил общение с Сергеем. Последний раз они виделись полтора года назад. Тогда он приехал в элитный особняк, который был подарком от "нового" отца. Элитное жилье когда-то принадлежало Льву Лещенко, а Яков активно хвастался не только им, но и новым дорогим автомобилем. "Я нищеброд, теперь я ему не нужен", – грустно произнес мужчина.

Теперь Сергей остался совсем один. Он хочет потребовать с "сына" "хотя бы половину стоимости" от квартиры, которую подарил ему. Об этом он писал и Игорю Крутому, но тот игнорирует все его запросы. Мужчина обратился к адвокату и хочет встретиться с музыкантом лично. Исполнительный директор композитора заявил журналистам, что никогда не слышал о Якове Крутом.