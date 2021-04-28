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«Страшно»: Полина Гагарина рассказала о своей травме

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На днях интернет облетело видео, снятое на концерте Полины Гагариной в Челябинске. На кадрах видно, как певица исполняла свою песню "Обезоружена" – после припева что-то пошло не так. Артистка прекратила петь и резко согнулась. Кто-то из команды помог ей покинуть сцену.

Спустя некоторое время Гагарина вернулась к поклонникам и допела песню. После концерта певице пришлось объяснять, что с ней случилось. Опубликовав то самое видео в своем инстаграм-аккаунте, Полина рассказала, что во время выступления, когда она развела руки в сторону, у нее выпал плечевой сустав.

По словам Гагариной, такое может с ней произойти в любой момент. Все дело в травме, которую артистка получила больше 10 лет назад в школе-студии МХАТ. С тех пор певица много занимается спортом, чтобы укреплять мышцы спины и рук.

"Для того чтобы вправить [сустав], нужно потянуть руку вперед и повести наверх. Выглядит это, действительно, страшно, особенно вблизи", – написала артистка в "Инстаграм".

Стоит отметить, на этом же концерте поклонники расслышали фонограмму, поэтому они начали недоумевать: почему такая талантливая певица, как Полина Гагарина, использует на выступлениях заранее записанный вокал.

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Источник — dni.ru
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