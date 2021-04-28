«Плохая мать»: Тодоренко испытывает страдания из-за оставленного ребенка

28.04.2021 | 15:35

Регина Тодоренко призналась, что испытывает сильное чувство вины из-за того, что мало времени уделяет своему ребенку.

Телеведущая разоткровенничалась в своем инстаграм-аккаунте. Супруга Влада Топалова заявила, что она плохая мать. У ведущей сердце кровью обливается, когда ее малыш болен.

Регина Тодоренко отметила, что в настоящий момент она не с ребенком, а в тысячах километрах от дома. Маленький Миша заболел, и теледива корит себя за то, что не уследила за крохой. Регина Тодоренко призналась, что ей хочется рыдать.

Также звезда экрана поблагодарила своего мужа. Она отметила, что возлюбленный помогает ей – Топалов прилетает к ней, чтобы успокоить. Звездный отец заботится о сыне. Регина Тодоренко добавила, что именно на взаимопомощи и строится их любовь.

Отметим, что вокруг звездной семьи давно ходит множество слухов. А недавно и сама Регина Тодоренко подогрела домыслы, заявив о кризисе в отношениях с Владом Топаловым.