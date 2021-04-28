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Оформление инвалидности и прохождение МСЭ упростили

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В Министерстве труда и социального развития сообщили о возможности подачи заявления на прохождение медико-социальной экспертизы онлайн.

Новый сервис запущен Минтрудом России совместно с Минцифры на портале госуслуг. Об этом журналистам заявили в понедельник, 26 апреля, в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд России совместно с Минцифры России запустили на портале госуслуг обновленный сервис, позволяющий гражданину дистанционно, в онлайн-режиме, подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ)", - заявили в ведомстве, сообщает ТАСС.

Пользователи теперь смогут воспользоваться сразу несколькими услугами:

- получение справки об инвалидности при изменении персональных данных;

- получение копии акта МСЭ;

- получение дубликата справки об инвалидности;

- изменение причины инвалидности и ряду других.

В перспективе специалисты планируют дополнить сервис функционалом "Электронной регистратуры", при помощи которой россияне смогут самостоятельно выбирать время прохождения МЭС. Функция должна быть запущена до конца 2021 года.

"Перевод услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид является приоритетным направлением нашей работы. В 2020 году на портале госуслуг появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. инвалидов. Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронного сертификата, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме", - привели слова заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Скляра в пресс-службе.

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