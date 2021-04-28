Летом в России произойдет перерасчет пенсий

28.04.2021 | 07:07

С 1 августа этого года в России произойдет перерасчет пенсий граждан.

Подробности раскрыла заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, перерасчет пенсий затронет россиян, которые работали в течение прошлого года.

В разговоре с "Парламентской газетой" Бибикова отметила, что на изменение размера выплат могут претендовать граждане, которые работали один-два месяца или весь год, но при условии что за этот период трудовой деятельности начальство выплачивало страховые взносы в Пенсионный фонд.

Сенатор напомнила, что все пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца индексируют с 1 января выше уровня инфляции, а ежемесячные выплаты участникам ВОВ, ветеранам боевых действий повышают с 1 февраля. Бибикова также призвала не путать индексацию с перерасчетом пенсий, передает URA.ru.

Ранее "Дни.ру" сообщили об изменении графика выплаты соцподдержки пожилым из-за длинных праздников. Россиянам, которые получают деньги с 1 по 3, проведут начисление до 30 апреля. Если же граждане обычно получают пенсии с 8 по 10, то выплаты им начислят с 4 по 7 мая.

Также произойдет перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. На увеличение соцподдержки могут рассчитывать пилоты, штурманы, а также некоторые категории механиков, инженеров и радистов.