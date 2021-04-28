Полезное

Летом в России произойдет перерасчет пенсий

Печать

С 1 августа этого года в России произойдет перерасчет пенсий граждан.

Подробности раскрыла заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, перерасчет пенсий затронет россиян, которые работали в течение прошлого года.

В разговоре с "Парламентской газетой" Бибикова отметила, что на изменение размера выплат могут претендовать граждане, которые работали один-два месяца или весь год, но при условии что за этот период трудовой деятельности начальство выплачивало страховые взносы в Пенсионный фонд.

Сенатор напомнила, что все пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца индексируют с 1 января выше уровня инфляции, а ежемесячные выплаты участникам ВОВ, ветеранам боевых действий повышают с 1 февраля. Бибикова также призвала не путать индексацию с перерасчетом пенсий, передает URA.ru.

Ранее "Дни.ру" сообщили об изменении графика выплаты соцподдержки пожилым из-за длинных праздников. Россиянам, которые получают деньги с 1 по 3, проведут начисление до 30 апреля. Если же граждане обычно получают пенсии с 8 по 10, то выплаты им начислят с 4 по 7 мая.

Также произойдет перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. На увеличение соцподдержки могут рассчитывать пилоты, штурманы, а также некоторые категории механиков, инженеров и радистов.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А когда же будет обещанный перерасчет работающим пенсионерам??? Одни обещания....(((

Гость||

Так работающим и будет перерасчёт. Ежегодный перерасчёт за стаж и начисления в ПФР. Рублей по 100 добавят тем, кто работал в 2020 году.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте