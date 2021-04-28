«Какой негодяй»: Меладзе завелся после обвинения своего брата в домогательствах

28.04.2021 | 07:36

Константин Меладзе всем своим артистам предлагал раскрутку якобы через постель. Певица Ани Лорак решилась на сенсационное признание в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», которое вышло на телеканале Россия 1.

«Я всегда была человеком со своими понятиями, со своими достоинствами... Ту работу, которую он мне предлагал, тот путь развития, который он мне предлагал, он мне не подошел», - заявила Лорак.

После этого продюсер прекратил с ней всяческие контакты и запретил общаться с артисткой всем своим знакомым. Произошло это из-за того, что Лорак не приняла условия работы Меладзе. Борис Корчевников сильно удивился и задал резонный вопрос: «О каких условиях идет речь?»

«Я не хочу о них говорить, но они находились в личной плоскости. Но вы все взрослые люди, мы понимаем все... Это, знаете, момент - на что ты готов пойти в жизни ради популярности, известности и так далее. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам - они были готовы, а я не готова», - поделилась воспоминаниями Лорак.

На защиту продюсера сначала встала женская часть звезд российской эстрады. Лолита Милявская и Светлана Лобода обвинили Лорак в спекуляциях на тему харассмента. Затем об этой истории высказался брат Константина - Валерий.

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь», — сурово ответил Меладзе на вопрос одного из журналистов, после чего ушел с мероприятия Муз-ТВ, сообщает Nation News.