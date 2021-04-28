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«Это невыносимо»: обнародованы новые данные о связи ЭКО и онкологии у Жанны Фриске

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Репродуктолог Анастасия Смирнова прокомментировала слухи о том, что процедура экстракорпорального оплодотворения, к которой прибегала ныне покойная Жанна Фриске, может вызывать онкологию.

После того, как в 2015 году Жанна Фриске скончалась от рака мозга, стали поговаривать о том, что болезнь могла развиться у звезды из-за ЭКО.

Ходили слухи, что диагноз "глиобластома" – последствие гормональной терапии, повлиявшей на беременность певицы. Якобы организм артистки дал сбой, и онкология начала быстро развиваться.

Есть и информация о том, что к ЭКО прибегала ныне больная раком Анастасия Заворотнюк. Многие россиянки с недоверием стали относиться к процедуре. В ютуб-шоу МамBook Агаты Муцениеце репродуктолог решила объяснить, опасно ли ЭКО на самом деле.

По словам гинеколога, данные о последствиях процедуры очень исказили. Она не отрицает, что многие обыватели связывают развитие онкологии с ЭКО. "И это невыносимо", – посетовала эксперт. Анастасия Смирнова отметила, что уже доказано, что пять стимуляций абсолютно не повышают риск рака у женщин. Шесть могут повысить, но это необязательно.

Напомним, Жанна Фриске родила сына Платона от ведущего Дмитрия Шепелева восемь лет назад. Исполнительница была на седьмом небе от счастья. Но вскоре ее самочувствие ухудшилось. Потом у звезды выявили страшное заболевание.

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Источник — dni.ru
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