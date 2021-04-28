Делёжка «Ералаша»: вдова Грачевского лишилась прав из-за злоупотребившего доверием партнера

28.04.2021 | 06:19

Покойный Борис Грачевский оставил хорошее наследство, и женам артиста, кажется, удалось спокойно договориться.

Знаменитый отец "Ералаша" скончался в январе этого года в возрасте 71 года. У мужчины осталось четверо детей от разных браков, среди которых двое малолетних наследников: дочь Анны Грачевской Василиса и сын Екатерины Белоцерковской Филипп. Предполагалось, что между бывшей женой режиссера и его вдовой сложатся не самые лучшие отношения, которые даже приведут к войне за наследство. Однако женщины Бориса Грачевского смогли найти общий язык и даже подружиться.

Анна Грачевская призналась, что была очень рада поладить с вдовой режиссера. Дети обеих женщин – брат и сестра по отцу, им предстоит вместе расти и общаться. Анна и Екатерина хорошо понимают это, поэтому стали регулярно списываться и узнавать, как друг у друга дела. Белоцерковская даже пригласила бывшую жену своего мужа на день рождения сына, однако та не смогла прийти из-за болезни дочери. 8 апреля наследнику режиссера исполнился год – к сожалению, знаменитый отец не дожил до этого радостного события.

Но беда пришла оттуда, откуда не ждали. Молодая вдова Бориса Грачевского вступила в борьбу за "Ералаш" с его партнёром, который якобы подделал бумаги и незаконно завладел всеми правами в обход прямых наследников.

"Видит Бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит! (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции). У нас нет ответов на вопросы, на вопросы нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой ! С несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности ( листайте в карусели) те достоверные факты, которые привели нас в шок! Так же хочу подчеркнуть, тот факт, что назначение генерального директора ООО Ералаш, произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов", - написала на своей странице Анна Грачевская.

"У Бориса Юрьевича было доверенное лицо, который на протяжении 23 лет сопровождал его хозяйственную деятельность общества. Борис Юрьевич доверял ему полностью, однако, тот воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, получил полный контроль над его компанией и фактически всё наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет перешло в руки этого человека", - закончила свою мысль Грачевская.

По всей видимости, дальше последует обращение вдовы в суд, ведь мирным способом урегулировать сложившуюся ситуацию уже вряд ли удастся.