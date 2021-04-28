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Дальнейшую судьбу Юлии Пересильд решит комиссия

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Звезда сериала "Угрюм-река" имеет все шансы отправиться в космос. У актрисы Юлии Пересильд теперь только три соперницы.

В октябре на борту Международной космической станции начнутся съемки фильма "Вызов". Это будет первая художественная картина, созданная в космосе.

Уже известно, что на орбиту полетит режиссер Клим Шипенко. Кинодеятель прошел медкомиссию и признан годным для отправки. К нему присоединится актриса.

Исполнительницу главной роли выбирают из трех тысяч молодых женщин. Как сообщает американский портал spacenews.com, создатели картины сформировали шорт-лист, в который вошли четыре претендентки: актрисы Юлия Пересильд, Алена Мордовина, Софья Аржаковская, а также профессиональный пилот Галина Каирова.

Окончательное решение будет принято 13 мая. Соберется комиссия и определит артистку, которая отправится на космическую станцию, и ее дублершу.

Напомним, в фильм "Вызов" пробовалась звезда картин "Домашний арест", "Северный ветер" Светлана Ходченкова и актриса сериала "Кухня" Ольга Кузьмина. Светлана Иванова, известная по лентам "Тест на беременность", "Триггер", тоже присылала свою анкету.

Отправка съемочной группы фильма "Вызов" запланирована на 5 октября. Кинодеятели полетят вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19". На МКС актриса и режиссер проведут 12 дней. Домой они вернутся на "Союзе МС-18".

Отметим, что из-за съемок фильма вовремя на Землю не смогут прилететь россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. На станции космонавты находятся с апреля 2021 года. Им придется задержаться на орбите до марта 2022 года. Вернуть Дуброва и Ванде Хая планировали на "Союзе МС-18" в октябре, однако их места в шаттле займут киношники.

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Источник — dni.ru
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