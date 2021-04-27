«Вспыхнули и погасли»: Крутой об отсутствии изменений с Пугачевой и Киркоровым

27.04.2021 | 12:00

Игорь Крутой, без преувеличения, самый известный в нашей стране композитор. Его хиты исполняют суперзвезды, а за частной жизнь Игоря Яковлевича в социальной сети "Инстаграм" следит почти миллион подписчиков. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Крутым на крутом гала-ужине по случаю предстоящей в июне "Премии МУЗ-ТВ".

Про знаменитых людей часто пишут много откровенной чуши, они подвергаются нападкам хейтеров и злопыхателей. Но вот очень интеллигентному, порядочному и скромному от природы Игорю Крутому этого удалось избежать.

"В мой адрес идет минимальное количество отрицательной энергии, – улыбается он. – Да и пресса ко мне благосклонна – я не попадаю под обстрел журналистов. Так что меня ничего не напрягает".

Обычно артисты жалуются, что без постоянного внимания к себе не могут выйти даже за хлебом – мол, сразу найдутся охотники за фотографиями и автографами.

"У меня, к счастью, нет необходимости ходить в магазин, – улыбается Крутой. – А в метро уже лет 25 не был – даже не знаю, сколько проезд стоит теперь".

Сегодня каждого, едва мелькнувшего на экране, начинают называть звездой. И кажется, что это "звание" себя девальвировало. Но Игорь Крутой так не считает.

"Есть большие звезды, а есть маленькие звездочки, – философски рассуждает он. – Есть просто популярные личности. Но когда молодым ребятам нравится называть себя "звездами", в этом нет ничего плохого. Хотя для меня, например, за все эти годы ничего не изменилось – в нашей стране я считаю звездами Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева. Но при этом не возражаю, когда звездами называют и Даню Милохина, и Ваню Дмитриенко. Вопрос лишь в том, как сложится их судьба, надолго ли эта известность или просто вспыхнули и погасли".