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В Думу внесены поправки на новые «путинские» пособия для детей

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В понедельник, 26 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок о выплате ежемесячного пособия на детей.

Речь идет о выплатах назначенных детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. О таком виде поддержки заявил президент РФ Владимир Путин во время своего

послания Федеральному Собранию.

"Поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил ТАСС, что инициативы подготовлены партией совместно с Минтруда РФ и кабмином.

"Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях", - сообщил Турчак. Депутат Сергей Неверов отметил, что все нормы будут приняты оперативно.

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