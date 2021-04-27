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Песков рассказал о наказании для компаний, которые не отпустят сотрудников на «майские каникулы»

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Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал Указ, согласно которому майские праздники в стране увеличены до 10 дней.

Глава государства объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая и теперь майские праздники в 2021 году будут длиться с 1 по 10 мая.

Документ вызвал массу споров и вопросов. Россияне попросили разъяснить, что значит статус нерабочих дней. Ответы на интересующие вопросы дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дополнительные выходные, объявленные Владимиром Путиным между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

"Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", - заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, для всех ли обязателен указ президента.

Высказал Песков и официальную позицию по поводу наказания организаций, которые не выполнят распоряжение главы государства о нерабочих днях: "Нет, конечно".

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Гость||

Начали назад давать,понятно что для бюджетников выходные сделали.

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