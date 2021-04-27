На усмотрение организаций: в правительстве внесли ясность с оплатой майских каникул

27.04.2021 | 06:10

Подписанный Владимиром Путиным 23 апреля Указ об установлении на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 года (с 4 по 7 мая) вызвал массу споров и вопросов.

Некоторые россияне посчитали, что будут ущемлены их права, а работодатели имеют право не оплачивать им дни отдыха. Кто-то предположил, что если с 4 по 7 мая им придется работать, то эти дни должны быть оплачены в двойном размере. Россияне стали выкладывать в Интернет письма-обращения работодателей к своим сотрудникам.

"Ввиду того, что компания +++++ (название скрыто - прим. редакции) является жизнеобеспечивающей для населения страны, для наших сотрудников период с 4 по 7 мая является стандартным рабочим. Дополнительных выплат за данные дни не предусмотрено. Если в указанный период у Вас запланирован отпуск, то отменять его не нужно", - было сказано в обращении к своим сотрудникам в одной из крупных федеральных компаний.

В правительстве РФ пришлось разъяснить статус нерабочих дней, прав сотрудников и обязанностей работодателей.

"Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы", - сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге.

Она отметила, что решение о нерабочих днях было принято в целях борьбы с коронавирусом.

"Работники могут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если трудовые обязанности могут исполняться при дистанционном формате работы", - цитирует Голикову ТАСС.

По словам вице-премьера, нерабочие дни между майскими праздниками не являются основанием для снижения заработной платы сотрудников.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, [как] если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате. Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам", - уточнила Голикова.