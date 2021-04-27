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Мужья Легкоступовой устроили жаркую схватку из-за избитой артистки

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Юрий Фирсов и Игорь Кушнарев, третий и первый мужья популярной артистки Валентины Легкоступовой, стали участниками скандала в студии программы "Пусть говорят", который выходит в эфир на Первом канале.

Кушнареву, являющемуся отцом дочери Легкоступовы Анэтты Бриль, не понравилось то, как вызывающе Фирсов вел себя на шоу. Мужчина попытался поставить его на место.

"Я вам хочу сказать такую вещь, Юрий. Когда вы выходите, вот этот жест пальчиком я расценил как угрозу. Не надо, я старше вас намного, и мне пальчиком вот так показывать не надо", - заявил Игорь Кушнарев.

По словам музыканта, он многое повидал в своей жизни, через многое прошел и сам готов все рассказать.

Кушнарев считает, что Фирсов удерживал его бывшую супругу в заложниках и при этом регулярно избивал ее. В качестве доказательства он указал на синяки на теле артистки.

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