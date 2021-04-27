Компенсацию по уходу за пенсионерами старше 80 лет оформят по новым правилам. Теперь потребуется минимум документов, чтобы к пенсии пожилого человека назначили 1200 рублей.
Напомним, что при достижении 80-летнего возраста пенсионер имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости (она увеличивается на 6044 рубля 48 копеек). Кроме того, он может оформить компенсацию по уходу, тогда к его пенсии будут выплачиваться еще 1200 рублей.
Компенсационная выплата оформляется на неработающего трудоспособного гражданина, который осуществляет уход за пожилым. При этом факт совместного проживания значения не имеет. Выплата не назначается на работающего гражданина, на пенсионера, на официального безработного, который получает пособие, даже если они помогают 80-летнему.
Для оформления компенсации требовался целый пакет документов. Помимо заявлений от пожилого гражданина и от того, кто будет осуществлять уход, дополнительные справки, заключения и т. д.
«В марте 2021 года вступили в силу изменения, которые направлены на сокращение объема документов для установления выплаты и создание наиболее удобных условий реализации права на соответствующие выплаты», — пояснила начальник информационного отдела отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.
Теперь, если заявление на оформление компенсационной выплаты подается в электронном виде через портал государственных услуг, то представлять документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуется. Гражданину, который будет ухаживать за пожилым, не нужно будет представлять сведения об отсутствии работы, пособия по безработице или пенсии. Данные сведения ПФР самостоятельно запросит в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
Если пожилые люди не пользуются компьютерами и у них нет родственников, которые разбираются в электронных сервисах, они могут обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда. Там есть гостевые компьютеры, и специалисты подскажут, как можно подать заявление в электронном виде.
«Изменения коснулись и четырнадцатилетних граждан. По закону они и прежде могли осуществлять уход за 80-летними, — пояснила Екатерина Иванова. — Но если раньше для них требовалось согласие родителей, то теперь компенсация назначается без получения разрешения от одного из родителей (усыновителя, попечителя) или органа опеки и попечительства».
При оформлении выплаты больше не понадобится и справка из организации, которая осуществляет образовательную деятельность. В то же время, если в ПФР поступит документ о несогласии одного из родителей или органов опеки и попечительства, то выплата компенсации прекращается.
В Пензенской области выплаты получают 43229 неработающих граждан, которые осуществляют уход за 57276 нетрудоспособными лицами. Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной гражданину, за которым осуществляется уход. За каждый год ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I группы, а также за престарелыми, достигшими возраста 80 лет, начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.
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