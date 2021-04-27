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Изменились правила получения компенсационных вы­плат на пенсионеров

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Компенсацию по уходу за пенсионе­рами старше 80 лет оформят по новым правилам. Теперь потребуется минимум документов, чтобы к пенсии пожилого человека назначили 1200 рублей.

Напомним, что при достижении 80-летнего возраста пенсионер имеет право на повы­шенную фиксирован­ную выплату к страхо­вой пенсии по старости (она увеличивается на 6044 рубля 48 копеек). Кроме того, он может оформить компенсацию по уходу, тогда к его пенсии будут выплачиваться еще 1200 рублей.

Компенсационная вы­плата оформляется на неработающего трудоспособного гражданина, который осуществляет уход за пожилым. При этом факт совместного проживания значения не имеет. Выплата не назначается на рабо­тающего гражданина, на пенсионера, на официального безработно­го, который получает пособие, даже если они помогают 80-летнему.

Для оформления ком­пенсации требовался целый пакет докумен­тов. Помимо заявлений от пожилого граждани­на и от того, кто будет осуществлять уход, до­полнительные справки, заключения и т. д.

«В марте 2021 года вступили в силу изме­нения, которые направ­лены на сокращение объема документов для установления выплаты и создание наиболее удобных условий реа­лизации права на соответствующие выплаты», — пояснила начальник информационного от­дела отделения Пенси­онного фонда России по Пензенской области Екатерина Иванова.

Теперь, если заявле­ние на оформление ком­пенсационной выплаты подается в электронном виде через портал госу­дарственных услуг, то представлять докумен­ты, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и граждан­ство, не требуется. Гражданину, который будет ухаживать за по­жилым, не нужно будет представлять сведения об отсутствии работы, пособия по безработи­це или пенсии. Данные сведения ПФР само­стоятельно запросит в рамках системы межве­домственного электрон­ного взаимодействия.

Если пожилые люди не пользуются компью­терами и у них нет родственников, которые разбираются в электрон­ных сервисах, они могут обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда. Там есть госте­вые компьютеры, и спе­циалисты подскажут, как можно подать заявление в электронном виде.

«Изменения косну­лись и четырнадцати­летних граждан. По за­кону они и прежде могли осуществлять уход за 80-летними, — пояснила Екатерина Иванова. — Но если раньше для них требовалось согласие родителей, то теперь компенсация назна­чается без получения разрешения от одного из родителей (усынови­теля, попечителя) или органа опеки и попечи­тельства».

При оформлении выплаты больше не по­надобится и справка из организации, которая осуществляет образова­тельную деятельность. В то же время, если в ПФР поступит документ о несогласии одного из родителей или органов опеки и попечительства, то выплата компенсации прекращается.

В Пензенской обла­сти выплаты получают 43229 неработающих граждан, которые осу­ществляют уход за 57276 нетрудоспособны­ми лицами. Компенса­ционная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, на­значенной гражданину, за которым осуществля­ется уход. За каждый год ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I группы, а также за пре­старелыми, достигшими возраста 80 лет, начис­ляется 1,8 пенсионного коэффициента.

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