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Из-за дефицита хороших песен заявлено о возвращении «Гостей из будущего»

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Тогда группа просуществовала чуть дольше десяти лет. Однако теперь музыканту хочется сделать новый шаг.

Юрий Усачев рассказал, что в их жизни было несколько попыток начать все с чистого листа, но все они оказались тщетными. Теперь он настроен серьезно. Композитор мечтает воскресить "Гостей из будущего" и продолжить радовать слушателей "хорошими песнями, которых сейчас не хватает". Артист верит, что может подарить миру качественную музыку.

Что касается участия бывшей коллеги в инициативе, то пока Юрий сомневается в желании Евы Польны. Он рассказал, что они разошлись "друзьями", но после ухода из группы она занялась сольной карьерой, а затем посвятила себя дочерям. Диджей не считает, что отсутсвие дивы может стать большой проблемой для коллектива. Он верит, что сможет найти хорошую певицу, если Ева Польна, в итоге, не пойдет за ним.

Распад группы Юрий Усачев объясняет, своего рода, эмоциональным выгоранием. Около 13 лет они с Евой без остановки пели, гастролировали и выпускали альбомы. В какой-то момент они почувствовали, что сказали все то, что хотели, а потому дальше пути нет. "Мы перестали чувствовать то, что делали", – признался он.

Сейчас композитор активно помогает развиваться своей супруге Тине Кузнецовой. Они вместе создают композиции, чему он крайне рад. Юрий Усачев подчеркнул, что в совместной деятельности нередко возникают и трудности. Иногда нелегко вовремя переключиться с супружеского общения на рабочее.

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Источник — dni.ru
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