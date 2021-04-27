Гузеева встала на защиту оказавшейся жертвой насилия Прокловой

27.04.2021 | 16:13

Лариса Гузеева решила не оставаться в стороне и высказалась о скандале, который разгорелся после признаний Елены Прокловой.

Телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте возмущенный пост. Лариса Гузеева довольно емко написала: "Один вопрос: почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?".

Подписчики звезды сразу поняли, что речь идет о скандале, связанном с Еленой Прокловой. Напомним, что актриса в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала о сексуальном насилии со стороны знаменитого артиста в то время, когда сама Проклова была еще совсем юной девушкой.

Подписчицы Гузеевой попытались найти ответ на вопрос телеведущей. Кто-то из них написал, что оправдывают насилие лишь те, кого оно не коснулось. Другие же заявили, что в 99% случаев насилие происходит по молчаливому согласию женщины. Третьи добавили, что в случае с Прокловой так произошло потому, что ей просто не верят.

Многие знаменитости действительно не поверили актрисе и очень негативно отозвались о ее поступке. Стас Садальский припомнил по этому поводу старый анекдот. Актриса Яна Поплавская и вовсе обвинила Проклову в "выворачивании грязных трусов". Сама же Лариса Гузеева, очевидно, решила противостоять мнению большинства и склоняется на сторону жертвы.