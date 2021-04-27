Длинные майские праздники скроют от россиян ряд резонансных изменений

27.04.2021 | 12:14

Уже через несколько дней россиян ждут длинные майские праздники. С их началом общество коснутся различные изменения – расскажем о самых важных.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно с сохранением заработной платы – президент издал соответствующий указ после обращения к нему главы Роспотребнадзора. Непрерывные майские праздники необходимы для поддержания стабильной эпидобстановки и препятствования распространению коронавируса.

Среди других майских бонусов – дополнительное соцобеспечение для членов лётных экипажей гражданской авиации – размеры доплат к их пенсиям будут пересчитаны уже с 1 мая. Также к Дню победы единовременные выплаты получат участники ВОВ – помимо федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей им положена материальная помощь от субъекта, и ее размер может варьироваться.

Также к приятным нововведениям стоит отнести упрощение процедуры продажи своего автомобиля – с 1 мая договор купли-продажи можно будет оформить на сайте Госуслуг. А с 21 мая упростится процедура оформления налогового вычета для физических лиц в ряде случаев – граждане смогут подавать заявление прямо на сайте ФНС.

Для препятствования распространению коронавирусной инфекции с 1 мая все туристы, прибывающие из-за рубежа, будут обязаны дважды сдать тест на COVID-19 в течение пяти дней. А удаленный режим работы для пожилых людей после майских праздников перестанет быть обязательным – теперь каждый работодатель сам сможет принимать подобное решение в отношении своих сотрудников.

Что касается штрафов, то с 1 мая будет введено наказание для водителей и должностных лиц за высадку из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников. Также с начала мая заканчивается отсрочка по уплате долгов для бизнеса и пенсионеров – об этих изменениях сообщил портал NEWS.ru.

К одной из самых неприятных новостей можно отнести завершение действия соглашения о государственной поддержке цен на сахар. Ранее, согласно договору, в розницу цена сахара не должна была превышать 46 рублей, однако вскоре после майских праздников может случиться рост цен на этот продукт.