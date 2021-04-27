«Через постель»: Лорак намекнула на методы работы Меладзе

27.04.2021 | 16:41

Ани Лорак рассказала о специфическом подходе Константина Меладзе, который использует не вполне честные методы в работе.

Украинская певица стала гостьей одного из последних выпусков программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". В беседе с Борисом Корчевниковым Ани Лорак косвенно обозначила причину давнего конфликта с известным композитором.

Знаменитость не захотела разглашать точных условий сотрудничества с Меладзе, но подчеркнула, что его требования лежали в сфере личного и касались того, на что звезда не готова была пойти даже ради популярности. Лорак подчеркнула, что те же условия композитор выдвигал и другим своим артистам, а они при этом соглашались.

После таких провокационных заявлений зрители стали активно обсуждать звездный конфликт. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что известный композитор предлагал артисткам интим:

"Так вот как в виагру попадают!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "А кто-то сомневался?", "Все тайное рано или поздно становится явным", "Ясно о чем она, все по стандарту через постель".

К обсуждению деликатного вопроса подключился и шоумен Рустам Солнцев, который в своем инстаграм-аккаунте написал, что Лорак сдала Меладзе "со всеми его седыми потрохами". Впрочем, в ответ ему некоторые фолловеры заметили, что и сама Ани Лорак не святая, так как начала сожительствовать со своим продюсером, еще будучи совсем юной.