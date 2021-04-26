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«Я такое слышу»: Дроздова рассказала о проблеме в браке с Певцовым

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Похоже, что за 26 лет брака Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов устали друг от друга. Об этом свидетельствуют публичные конфликты возлюбленных.

Последние несколько месяцев социальные сети буквально пестрят подробностями личной жизни звезд. Поговаривают, что актриса намерена распрощаться со своим мужем и начать новую жизнь.

Однако Ольга Дроздова опровергла общественные домыслы, но и не стала отрицать, что между ними иногда проскакивала черная кошка. К слову, новоиспеченному политику Дмитрию Певцову приписывают многочисленные интимные связи, которые не соответствуют его семейному статусу.

Актриса признается, что у них с супругом действительно возникают сложности: ссоры обострялись из-за постоянного сидения в четырех стенах и отсутствия встреч с друзьями и деловыми партнерами. Сейчас же все недопонимания и мелкие склоки остались в позади.

"Я поближе познакомилась со своим мужем. Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой", – призналась Ольга.

По словам артистки, единственной насущной проблемой их пары является страсть Певцова к неожиданной фотографии. Мужчина предпочитает делать неудачные кадры со своей женой и публиковать их в личном блоге. После этого многочисленная аудитория обсуждает внешний вид Дроздовой и высказывает критичное мнение.

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Источник — dni.ru
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