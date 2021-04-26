Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|09:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |

Полезное

Удлиненные майские праздники могут отразиться на зарплате россиян

Печать

Специалист сообщил, как можно получить двойную оплату за работу в майские праздники в 2021 году.

Заместитель ректора Финансового университета при правительстве РФ рассказал, каким образом россияне могут поработать в длинные майские выходные за двойную ставку.

По словам Александра Сафонова, этот вопрос регламентирует Трудовой кодекс. Согласно законодательному акту, оплата в двойном размере предназначается за работу только 1 и 9 числа — официальные государственные праздники.

В остальные дни майских выходных, утвержденные Владимиром Путиным, плата осуществляется в обычном порядке, который документально закреплен в той или иной организации. Эксперт назвал условие, при котором граждане смогут получить двойной оклад за работу со 2-го по 8-е, а также 10-го мая. Россиянину полагается повышенная ставка, если он работает в эти "обычные" дни больше установленного нормой времени.

Александр Сафонов отмечает, что по идее труд в любые выходные должен оплачиваться по повышенному тарифу, но это обстоятельство устанавливает организация, так как ставка может быть и стандартной. Специалист подчеркнул, что двойной оклад за работу в майские праздники должен быть зафиксирован в документах, исходя из договоренности служащего и работодателя.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Рай для чиновников, ярмо для народа.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте