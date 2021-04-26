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Подруга Вячеслава Зайцева заявила о шарлатанах в его окружении

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Психолог, гипнолог и НЛП–тренер Елена Перелыгина сделала шокирующее заявление.

Женщина утверждает, что страдающего болезнью Паркинсона модельера окружают подлые люди, которые хотят прибрать имущество Вячеслава Зайцева. По ее словам. Вокруг звезды много аферистов и стервятников.

Психолог заявила, что бессовестные шарлатаны при жизни делят наследство 83-летнего кутюрье. Перелыгина призвала спасать знаменитость от псевдоприятелей.

Она как близкая приятельница Вячеслава Зайцева уверяет: эксперт моды находится в таком состоянии, что ему необходима помощь окружающих. Аферисты же, по ее словам воспользовались доверчивостью художника и пытаются сжить со свету.

Психолог отметила, что недоброжелатели интересуются дорогой недвижимостью Вячеслава Зайцева и его Домом моды. Елена Перелыгина обратилась к сыну звезду Егору с тем, чтобы мужчина вмешался в сложившуюся ситуацию.

Напомним, болезнь Паркинсона началась у кутюрье пять лет назад. С 2016 года художник живет в своем в загородном доме и крайне редко общается с журналистами. недавно он появился в программе "Пусть говорят" Первого канала, чтобы рассказать о том, как себя чувствует.

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Источник — dni.ru
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