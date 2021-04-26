Подозрение на инсульт: стала известна причина госпитализации Светличной

26.04.2021 | 19:45

Появилась информация о том, что актрису Светлану Светличную доставили в одну из столичных больниц.

О том, что артистка неважно себя чувствует, сообщили в медицинском учреждении. По словам источников, звезду доставили в больницу им. Юдина. У нее подозревают инсульт.

Друг Светланы Светличной, артист Иван Николаев, с которым она часто появлялась на публике последнее время, отметил, что не в курсе ситуации. По словам молодого человека, ему пока не сообщали о состоянии актрисы.

Также он добавил, что недавно артистка помирилась с сыном, поэтому детали стоит уточнять у него. Николаев отметил, что постарается выяснить подробности о здоровье Светланы Светличной.

В конце 2020-го появились слухи о том, что актриса находится в тяжелом состоянии в больнице. Как и в этот раз, у звезды подозревали инсульт. Впрочем, позднее Светлана Светличная опровергла эту информацию, отметив, что действительно находится в клинике, так как проходит плановое обследование.

Чуть позже изданию ФАН стало известно, что экс-секс-символ СССР попала в медицинское учреждение из-за высокого давления. Собеседник издания подтвердил, что сейчас артистка в порядке, ее здоровью ничего не угрожает. Светличная какое-то время останется под наблюдением врачей.