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Петросян назвал то, что никогда не отдаст Степаненко

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Очередное заседание по поводу раздела имущества между Петросяном и Степаненко выявило приоритеты юмориста.

Супруги подали на развод более трех лет назад, а судебная тяжба по поводу раздела имущества артистов длится и по сей день.

Петросян и Степаненко никак не могут решить судьбу более десятка квартир, шикарного загородного особняка, нескольких люксовых машин, предметов искусства, наличных и денег на банковских счетах. Имущество артистов описывали в течение нескольких лет, а сам список включает в себя больше 500 страниц.

На одном из последних заседаний суда юморист открыто заявил об имуществе, на которое, по его мнению, Степаненко не имеет никаких прав. Речь шла о богатейшей коллекции предметов искусства.

«Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе», — поделился деталями заседания источник Starhit.ru.

Согласно данным СМИ, общая стоимость всех вещей, которые делят супруги, превысила два миллиарда рублей.

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