Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 апр 2021|08:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Выйти на пенсию в возрасте 50 лет: в Совфеде обнадежили часть россиян

Печать

Обозначена категория граждан, которые могут рассчитывать на пенсию по старости раньше установленного времени. Получать выплаты досрочно получится при нескольких условиях.

Член Совета федерации Елена Бибикова объявила о наличии отдельной части россиян, которой позволяется выйти на пенсию преждевременно.

По словам заместителя главы социального комитета, такое право есть у граждан, которые воспитали ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста. При этом досрочно выйти на пенсию получится только у одного из родителей воспитанника с особым социальным статусом.

Кроме того, имеет значение стаж служебной деятельности родителей детей-инвалидов. Женщины должны отработать хотя бы 15 лет, чтобы выйти на пенсию в возрасте 50 лет. А мужчины, вырастившие ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста, смогут получать пенсию в 60, если их официальный стаж работы не менее 20 лет.

Напомним, Министерство труда выдвинуло инициативу об изменении дополнительных выплат работникам определенных организаций. Вопрос коснулся некоторых сотрудников предприятий угольной промышленности и членов экипажей гражданских самолетов. Авторы новшества хотят избавить часть россиян от необходимости доказывать длительность стажа работы, чтобы их право на дополнительные выплаты к пенсии было подтверждено. Исследованием соответствующих архивных документов предложено заниматься Пенсионному фонду самостоятельно.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте