«В личной плоскости»: Лорак раскрыла правду о кастингах Меладзе в «ВИА Гру»

25.04.2021 | 14:00

Константин Меладзе всем своим артистам предлагал раскрутку через постель.

Певица Ани Лорак решилась на сенсационное признание в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», которое выходит на телеканале Россия 1.

«Я всегда была человеком со своими понятиями, со своими достоинствами... Ту работу, которую он мне предлагал, тот путь развития, который он мне предлагал, он мне не подошел», - заявила Лорак.

По словам певицы, в какой-то момент Меладзе сказал девушке, что ей никто не нужен, она самостоятельная личность и должна всего добиваться сама. После этого продюсер прекратил с ней всяческие контакты и запретил общаться с артисткой всем своим знакомым. Произошло это из-за того, что Лорак не приняла условия работы Меладзе.

Борис Корчевников сильно удивился и задал резонный вопрос: «О каких условиях идет речь?»

«Я не хочу о них говорить, но они находились в личной плоскости. Но вы все взрослые люди, мы понимаем все... Это, знаете, момент - на что ты готов пойти в жизни ради популярности, известности и так далее. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам - они были готовы, а я не готова», - поделилась воспоминаниями Лорак.