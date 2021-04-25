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Снова проблемы? Вид изнеможденного Рыбина заставил поклонников опечалиться

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Сборный концерт "Радио Дача" с артистами и довольной публикой дал фору любым "постковидным" мероприятиям. Отметим, что внимание толпы приковал сомнительный образ Виктора Рыбина.

За все время бушующей пандемии коронавируса многие представители отечественного шоу-бизнеса изменились. Кто-то сбросил лишние килограммы и занялся подготовкой к пляжному сезону. Нашлись и те, кто перестал прислушиваться к чужому мнению и стремиться к идеальному весу.

Но похоже, что Виктор Рыбин примкнул к отряду похудевших. Даже исхудавших артистов. Мужчина буквально шокировал поклонников своим обновленным образом. Публика предположила, что у мужчины вновь начались серьезные проблемы со здоровьем.

После концерта прошел слух, будто Рыбин возобновил борьбу с раком. Однако сам артист этого не подтвердил. Стоит отметить, что на концерте он энергично прыгал на красной дорожке и позировал перед фотокамерами.

Его возлюбленная – Наталья Сенчукова выбрала помпезный наряд для выхода в свет: блузку с объемными "епископскими" рукавами, брюки с разрезами и праздничными лампасами из крупных страз. Поддержала она свой стиль серебристой обувью, которая сыграла важную роль. Звездные стилисты подметили, что "без них черный монохром с наглухо застегнутым верхом мог бы сыграть с певицей злую шутку".

Что же касается Виктора Рыбина, то тут все намного проще. Артист выглядит более празднично, чем его возлюбленная. Он появился на людях в ярко-принтованной рубашке в спортивном стиле. Музыкант попытался поддержать расслабленный и незатейливый внешний вид кроссовками и бейсболкой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

изнеможденного
изможденного

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