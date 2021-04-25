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Решившаяся на кардинальные изменения Агузарова потеряла свое лицо

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Ежегодная вечеринка журнала "КиноРепортер" ознаменовалась выходом Жанны Агузаровой из тени. Певица показала результаты многочисленных хирургических вмешательств.

White Party, прошедшая в рамках Московского международного фестиваля, запомнилась гостям и наблюдателем из социальных сетей неожиданным появлением помолодевшей Жанны Агузаровой.

Стоит отметить, что 58-летняя исполнительница не посещает светские мероприятия и практически не общается со своими коллегами. Однако ежегодную встречу на красной дорожке она не смогла пропустить.

Жанна Агузарова принарядилась в белоснежный пиджак. Дополнили эпатажный образ певицы нитка жемчуга и всевозможные массивные украшения на шее и руках. Не забыла звезда 90-х о бушующей пандемии коронавируса, отдав предпочтение светлым перчаткам.

Несмотря на все старания артистки, внимание публики приковал не ее платье, подобранное к дресс-коду. Поклонники подметили, что Жанна изменилась до неузнаваемости. Похоже, что Агузарова вновь легла под нож пластического хирурга и "подправила" некоторые черты лица.

"Что стало с Агузаровой? Это же не ее лицо, мамочки... Очередная операция, и от нее ничего не останется", – ужаснулись комментаторы.

Сама же артистка не стала реагировать на общественную критику. Впрочем, эпатажная исполнительница привыкла к подобной реакции публики, поэтому спокойно перенесла очередные возгласы в социальных сетях.

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Источник — dni.ru/
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