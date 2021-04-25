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Ради пиара сына Наташа Королева решилась на смелый эксперимент

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Вокалистка примерила необычный образ. Наташа Королева решилась на смелый эксперимент.

Артистка приняла участие в съемках проекта "Удачный чарт" для телеканала МУЗ-ТВ. В кадре Наташа появилась с сыном Архипом.

Для съемок Королева выбрала молодежный наряд. Вокалистке сделали две косы, в которые вплели искусственные синие пряди. Артистка надела зеленый спортивный костюм и черную кожаную косуху. Наташа практически превратилась в ровесницу своего 19-летнего чада.

Отметим, что знаменитость сейчас вовсю пиарит наследника. Архип решил сделать карьеру в шоу-бизнесе и в этом ему активно помогают звездные мама и папа. Парень учится в университете, а также занимается пением и танцами.

Королева в дела единственного сына не вмешивается. Артистка пока не поняла, в какой сфере деятельности у ее чада больше таланта. Наталья не будет против, если Архип пойдет по стопам отца и станет стриптизером.

Наследник певицы и танцовщицы сейчас крутит роман с девушкой по имени Мелисса, которая зарабатывает танцами у шеста. Не так давно пассия Архипа заявила журналистам, дескать, дело у них идет к помолвке. Королева, в свою очередь, умерила пыл потенциальной невестки. Наташа заявила, что ее сын к браку не готов. Новость о скорой свадьбе вокалистка назвала лживой.

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Источник — dni.ru
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