Мне было 15 лет: Проклова раскрыла правду о приставаниях известного актера

25.04.2021 | 13:45

Еще четыре года назад Елена Проклова напрочь отказывалась обсуждать неприятный инцидент. Однако спустя несколько лет она все же решилась на откровенный разговор и буквально ошарашила публику.

Выяснилось, что 67-летняя артистка всю свою сознательную жизнь боялась интимной связи. Главной причиной этого стала детская травма. В раннем возрасте Елена Проклова подвергалась домогательству и сексуальному насилию.

Первый подобный эпизод произошел, когда актрисе было 12 лет. Начинающая звезда снималась в кинокартине и была вынуждена остановиться в отеле. После долгих съемок в коридоре гостиницы ее поджидал режиссер и позволял себе распускать руки.

Мужчина не переставал трогать девочку и совершенно не реагировал на ее крики и мольбы о помощи. Однако на этом печальные эпизоды в жизни Елены Прокловой не закончились. Через три года она невольно привлекла внимание одного популярного артиста. Мужчина буквально ее преследовал.

"Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь", – призналась Елена.

Проклова добавила, что до сих пор вспоминает ту девочку, которую "заставляли раздеваться, склоняли к интимной связи". По словам актрисы, мужчина в это время был женат, но настойчиво просил ее руки. Когда девушка достигла совершеннолетия, она приняла ухаживания другого и отгребла за это от ненасытного растлителя.