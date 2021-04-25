Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 апр 2021|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Мне было 15 лет: Проклова раскрыла правду о приставаниях известного актера

Печать

Еще четыре года назад Елена Проклова напрочь отказывалась обсуждать неприятный инцидент. Однако спустя несколько лет она все же решилась на откровенный разговор и буквально ошарашила публику.

Выяснилось, что 67-летняя артистка всю свою сознательную жизнь боялась интимной связи. Главной причиной этого стала детская травма. В раннем возрасте Елена Проклова подвергалась домогательству и сексуальному насилию.

Первый подобный эпизод произошел, когда актрисе было 12 лет. Начинающая звезда снималась в кинокартине и была вынуждена остановиться в отеле. После долгих съемок в коридоре гостиницы ее поджидал режиссер и позволял себе распускать руки.

Мужчина не переставал трогать девочку и совершенно не реагировал на ее крики и мольбы о помощи. Однако на этом печальные эпизоды в жизни Елены Прокловой не закончились. Через три года она невольно привлекла внимание одного популярного артиста. Мужчина буквально ее преследовал.

"Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь", – призналась Елена.

Проклова добавила, что до сих пор вспоминает ту девочку, которую "заставляли раздеваться, склоняли к интимной связи". По словам актрисы, мужчина в это время был женат, но настойчиво просил ее руки. Когда девушка достигла совершеннолетия, она приняла ухаживания другого и отгребла за это от ненасытного растлителя.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте